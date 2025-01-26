Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ocak 2025 11:22
Personele ehliyet verilmesi hk.

Emniyet artık kurum içi kurs açıp ehliyet vermiyor mu? Çalıştığım ilde yıllardır açılmadı da


Sultanikincivites
Aday Memur
26 Ocak 2025 11:39
il emniyet müdürlüklerinin insiyatifinde. geçen yıl veren iller oldu
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