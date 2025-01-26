3+1 Sözleşmeli Eş Durumu Kurası Hakkında Bilgilendirme ve Rehber

Bildiğiniz veyahut bu paylaşım üzerine öğreneceğiniz üzerine 663 Sayılı KHK'nın 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları 24 Ocak 2025 - 29 Ocak 2025 tarihleri arasında EKİP uygulaması üzerinden yapılacaktır.

Hizmet süresinin hesabında 14 Mart 2025 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışmış olma şartı esas alınacaktır, başvuru yapma hakkına belirtilen tarihe kadar bir yılını dolduranlar haiz olacaktır.

a. Fiili hizmetten sayılan haller; yıllık izin, doğum öncesi ve sonrası alınan doğum izinleri, raporlar, hafta sonu ve resmi tatillerdir.

b. Fiili hizmetten sayılmayan haller ise ; Askerlik izni ve doğum sonrası alınan ücretsiz izinlerdir.

Sözleşmeli sağlık personelinin söz konusu kuraya katılabilmesi için üç şart mevcuttur.

1. Bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış olması,

2. Eşinin görev yaptığı ilde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon ilan edilmiş olması,

3. Eşinin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşu personeli olması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olması şarttır.

Başvuru için şart olan belgeler ise şunlardır;

1. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış sözleşmeli sağlık personelinin, eşinin;

a. Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşu personeli olduğunu, eğer engelli ise engel durumunu,

b. Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu ve ilgili mevzuatı gereği yer değiştirmesinin mümkün olmadığını veya görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmadığını,

c. İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi ve kadrolu personel olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hakim ya da savcı olduğunu,

ç. Bu maddenin b ve c bendinde belirtilenler hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu veya kadrolu personel olup engelli olduğunu belgelendirenler yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.