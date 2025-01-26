Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ocak 2025 12:03
3+1 Sözleşmeli Eş Durumu Kurası Hakkında Bilgilendirme ve Rehber

Bildiğiniz veyahut bu paylaşım üzerine öğreneceğiniz üzerine 663 Sayılı KHK'nın 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları 24 Ocak 2025 - 29 Ocak 2025 tarihleri arasında EKİP uygulaması üzerinden yapılacaktır.

Hizmet süresinin hesabında 14 Mart 2025 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışmış olma şartı esas alınacaktır, başvuru yapma hakkına belirtilen tarihe kadar bir yılını dolduranlar haiz olacaktır.

a. Fiili hizmetten sayılan haller; yıllık izin, doğum öncesi ve sonrası alınan doğum izinleri, raporlar, hafta sonu ve resmi tatillerdir.

b. Fiili hizmetten sayılmayan haller ise ; Askerlik izni ve doğum sonrası alınan ücretsiz izinlerdir.

Sözleşmeli sağlık personelinin söz konusu kuraya katılabilmesi için üç şart mevcuttur.

1. Bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış olması,

2. Eşinin görev yaptığı ilde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon ilan edilmiş olması,

3. Eşinin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşu personeli olması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olması şarttır.

Başvuru için şart olan belgeler ise şunlardır;

1. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış sözleşmeli sağlık personelinin, eşinin;

a. Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşu personeli olduğunu, eğer engelli ise engel durumunu,

b. Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu ve ilgili mevzuatı gereği yer değiştirmesinin mümkün olmadığını veya görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmadığını,

c. İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi ve kadrolu personel olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hakim ya da savcı olduğunu,

ç. Bu maddenin b ve c bendinde belirtilenler hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu veya kadrolu personel olup engelli olduğunu belgelendirenler yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.


sergenyavuz
Memur
26 Ocak 2025 12:19

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Başvuru yapacak personel, belirtilen tarihler arasında EKİP uygulaması üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup kesinleştirmekle yükümlüdür.

Kesinleştirme işleminden sonra başvuru bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak Bakanlığa gönderilmeyecektir.

Başvuruların incelenmesi sonucunda uygun görülen ve uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü EKİP üzerinden ilan edilecektir.

Aşağıda belirtilen durumlarda yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır:

1. Belgelerin eksik olması,

2. İlan metninde belirtilen süre içerisinde başvuru yapılmaması,

3. İstenen belgenin belirtilen süre içerisinde sisteme yüklenmemesi,

4. Yanlış müracaatta bulunulması,

5. EKİP üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular.


sergenyavuz
Memur
26 Ocak 2025 12:26

Uyarılar

EKİP başvurunuzu kesinleştirdiğinizden emin olunuz. EKİP üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurunuzu kesinleştirdikten sonra açılacak olan "Belge Ekle" formu üzerinden, istenen belgeleri sisteme yüklemeyi unutmayınız. Talebinizin değerlendirmeye alınabilmesi için belgelerin eksiksiz, usule uygun ve doğru bir şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Belirtilenlerin dışında gereksiz veya fazla belge yüklemeyiniz.

Evlilik durumunuza ilişkin bilgilerin doğruluğu, 16.11.2006 tarihli ve 2006/11249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği uyarınca Bakanlıkça kontrol edilecektir. Bu kapsamda Kimlik Paylaşım Sistemi'ndeki bilgiler esas alınacak olup, aile cüzdanı veya nüfus kayıt örneği gibi belgelerin sisteme yüklenmesi ya da gönderilmesi gerekmemektedir.

Hayırlı günler dilerim.

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