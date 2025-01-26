Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ocak 2025 12:43
Ev haczi

Abilerim garanti bankasina devam eden bir icram vardi, 30.000 lira borcu vardi , su anda kesinti yapiyor 8000 lira falan kalmis subat 15 te tamamen bitecek, banka avukati ev haczi icin icra dairesine talepte bulunmus, subat 15 te bitecek olan 8000 lira borc icin dunya kadar ugrasmaya calisiyor. Sormak istedigim su ki evde bir adet kanepe, bir adet camasir makinesi, bir adet mini buzdolabi bir adet yatagim var bunlari alamaz demi? Elektronik birsey bile yok. En sorun ettigim konu su, kiz arkadasim haftaya kendine ait bir adet yatak ve dolap getiricek onlari almalarindan cekiniyorum, icra dairesinin eve haciz kararina itiraz edebilir miyim? Ne yapmam lazim.


Fedaral03
Aday Memur
26 Ocak 2025 12:55

Bişey alamaz rahat ol. Eve gelmesi için avukatın para yatırması lazım onu , kontrol et.onu yatırmadan gelemez.


masterrrrr
Memur
26 Ocak 2025 13:01

Persembe gunu talepte bulunmus ama para yatirmamis

Fedaral03, 14 dk. önce

Bişey alamaz rahat ol. Eve gelmesi için avukatın para yatırması lazım onu , kontrol et.onu yatırmadan gelemez.

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