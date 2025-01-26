Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Ocak 2025 12:57
BOŞANMA NEDENİYLE TAYİN

Arkadaşlar merhaba bir sorum olacaktı yardımcı olursanız sevinirim

Tokat Adliyesinde Kadrolu Zabıt katibi olarak görev yapmakta iken Elazığ da ögretmen olan eşimin yanına eş durumu nedeniyle atamam gerçeklesti ve 1 yıldır Elazığ Adliyesinde görev yaptım daha sonra eşim norm fazlası olması nedeniyle eşimin atamasi bu sefer Gaziantep iline yapılmıştır. Bende yine eş durumu tayini nedeniyle bu sefer Elazığdan Gaziantep Adliyesine tayinim.gerçekleşmiştir. Eşim ile şuan boşanma aşamasındayız 1 aya kadar boşanma kararı elimizde olacaktır. Adalet bakanliğının mevzuatında bu şekilde geçmektedir;

Mazerete Dayalı Naklen Atamalar

Madde 24 ? (Değişik birinci fıkra:RG-8/12/2020-31328) Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerini belgelendirmeleri halinde 22 nci, 22/A, 22/B ve 22/C maddelerindeki şartlar aranmaksızın istekleri üzerine naklen atanabilirler.

(Ek ikinci fıkra:RG-9/5/2006-26163) (Değişik:RG-14/5/2016-29712) Bu şekilde atananlar mazeretlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması durumunda, süre şartına bakılmaksızın uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması halinde önceki görev yerlerine atanabilirler.

Denilmektedir. Arkadaşlar benim eş durumu mazeretim ortadan kalkmiş oluyor Ben memleketim olan ve eş durumu mazeretlerinden önceki görev yerim olan Tokat'a tayin istesem bakanlık bu talebimi olumlu sonuçlandirir mi ? Yoksa önceki görev yerim Elazığ mı olmuş oluyor yardımcı olursanız sevinirim. bakanlık bu tür talepleri nasıl karşılıyor ? Benim en çok merak ettiğim şey 2 kere eş durumu nedeniyle il değiştirdim önceki görev yerim Tokata gönderirlermi beni ?

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