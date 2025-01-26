Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


26 Ocak 2025 13:28
Derece ve Kademe
Merhaba ben önlisans mezunu olarak 10/2 den memur olarak atandım. Kademe veya derecemi, lisans ve lisansüstü eğitim dışında ilerletebilmek için ne yapmam gerekir?

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