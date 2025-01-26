Derece ve Kademe

Merhaba ben önlisans mezunu olarak 10/2 den memur olarak atandım. Kademe veya derecemi, lisans ve lisansüstü eğitim dışında ilerletebilmek için ne yapmam gerekir?

Merhaba ben önlisans mezunu olarak 10/2 den memur olarak atandım. Kademe veya derecemi, lisans ve lisansüstü eğitim dışında ilerletebilmek için ne yapmam gerekir?