Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ocak 2025 16:17
6000 hizmet puanı ile Mersine atanma

Arkadaşlar merhaba hemşireyim hizmet puanım 6000 Mersin?e Adana?ya tayin istesem olur mu sizce şansım var mı

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Sorularınızı yanıtlıyorum.asm hemşire maaşı??Aile Hekimleri Raporu Olmayanlara ilac yazmiyor mu ?HEMŞİRELİKTEN KAÇIŞAsm hemşire maasisb eğitim tayini mazereti iller arası ile ilgiliiiiller arası hizmet puanı ? başvuran arkadaşlar bakabilir mi lütfen 3+1 Sözleşmeli Eş Durumu Kurası Hakkında Bilgilendirme ve RehberÜcretsiz izinde derece ve Sgk borçlanması

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