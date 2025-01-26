Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ocak 2025 16:24
İhtiyaç kredisi borcu

Arkadaşlar ihtiyaç kredisi borcum bayağı fazla ödeme yapmakta zorlanıyorum bu durumda ne yapmalıyım


Enginpol
Aday Memur
26 Ocak 2025 16:27
yapilamdirma yap

Kosovalıbambu
Aday Memur
26 Ocak 2025 16:44

Taksitli ek hesap eksi hesap ve ihtiyaç kredileri var 1 milyona yakın hepsini yapabilir miyim

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerYeni atama yönetmeliği hakkındaCimer şikayetiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPsikiyatri ve Amatem'e sevk2025 Şubat mazeret ataması 2025 genel atama dönemiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıYaş haddi yaklaşan kıdemlilerimizFarklı lisans diplomaları Egm'de işe yarar mı?

Sözlük

bu saatte sözlükte olmak 1 hayır diyememek 1 kumanda kavgası 3 uzun bir aradan sonra görülen arkadaş 1 güne bir tespit bırak 1 Kapı arkasına konulan halı 2 güne mutlu başlamak 2 ak parti-mhp ittifakı 1 telli turna 1 miraç kandili 3

Son Haberler

Grand Kartal Otel'in mimarı serbest bırakıldıTulumtaş Mağarası'nda ziyaretçi yoğunluğuSon 3 yılda 4 bin 380 turizm tesisi eksiklikler nedeniyle kapatıldıAraştırma tesisinden kaçan 43 maymun yakalandı'Domates yıkadım' dedi, yaban keçisi kestiği anlaşılınca cezayı yedi

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları