Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ocak 2025 16:24
İhtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlanmak

Arkadaşlar ihtiyaç kredisi borcum bayağı fazla ödeme yapmakta zorlanıyorum bu durumda ne yapmalıyım


Enginpol
Aday Memur
26 Ocak 2025 16:27
yapilamdirma yap

Kosovalıbambu
Aday Memur
26 Ocak 2025 16:44

Taksitli ek hesap eksi hesap ve ihtiyaç kredileri var 1 milyona yakın hepsini yapabilir miyim


adana0100
Aday Memur
26 Ocak 2025 16:51
tek çare yapılandırma

Yanasipyanasip
Aday Memur
26 Ocak 2025 16:52

Yapsan 1.5 milyon olacak odeyecen mi

Kosovalıbambu, Dün

Taksitli ek hesap eksi hesap ve ihtiyaç kredileri var 1 milyona yakın hepsini yapabilir miyim


Ozzy7042
Aday Memur
26 Ocak 2025 16:52
aylık ödeme ne kadar

Kosovalıbambu
Aday Memur
26 Ocak 2025 16:54

Maaşı geçmeyecek şekilde ödemeye çalışırım devrem başka çarem yok ki


Kosovalıbambu
Aday Memur
26 Ocak 2025 16:55

Hepsi toplam 134 milyar devrem

Ozzy7042, Dün
aylık ödeme ne kadar

Ozzy7042
Aday Memur
26 Ocak 2025 17:15
devrem baska yerden yardımın yoksa is icraya gider

Kosovalıbambu
Aday Memur
26 Ocak 2025 17:26

Malesef yok devrem

Ozzy7042, Dün
devrem baska yerden yardımın yoksa is icraya gider

Ozzy7042
Aday Memur
26 Ocak 2025 17:47
hayırlısı devrem bende aynı dueumdayim

Kosovalıbambu
Aday Memur
26 Ocak 2025 17:49

Özelden konusabilir miyiz devrem biraz dertleşelim belki bir yol bulurum bilgi almak isterim detaylı

Ozzy7042, Dün
hayırlısı devrem bende aynı dueumdayim

Ozzy7042
Aday Memur
26 Ocak 2025 18:13
yaz devrem
Kosovalıbambu, Dün

Özelden konusabilir miyiz devrem biraz dertleşelim belki bir yol bulurum bilgi almak isterim detaylı


hasaahmt
Aday Memur
26 Ocak 2025 18:22
hocam bende sizin gibiydi iki sene eksiden aldım kredi ödedim karttan aldım ödedim maaşımın üç katıydı ödemeler sonu icra bilgin olsun yani demem o ki eğer ailenden destek yok ise ev araba da yoktur diye düşünüyorum çok bir seçeneğin kalmamış gibi ben şuan senin yerinde ki aklımla düşünüyorum da keşke boşuna çanakamasaydım iki yıl boş yere faiz ödedim ve borcum şuan 2 ye yakın oldu yani çok iyi araştır kararını ver bence geçmiş olsun herşeye rahmen hayat çok güzel keyif almasını bil ufak şeylerde keyif verir ücra bir lokanta keşfetmeye bak lüksler yukarlarda kaldı

Ozzy7042
Aday Memur
26 Ocak 2025 18:27
senin borç ne kadardı devrem
hasaahmt, Dün
hocam bende sizin gibiydi iki sene eksiden aldım kredi ödedim karttan aldım ödedim maaşımın üç katıydı ödemeler sonu icra bilgin olsun yani demem o ki eğer ailenden destek yok ise ev araba da yoktur diye düşünüyorum çok bir seçeneğin kalmamış gibi ben şuan senin yerinde ki aklımla düşünüyorum da keşke boşuna çanakamasaydım iki yıl boş yere faiz ödedim ve borcum şuan 2 ye yakın oldu yani çok iyi araştır kararını ver bence geçmiş olsun herşeye rahmen hayat çok güzel keyif almasını bil ufak şeylerde keyif verir ücra bir lokanta keşfetmeye bak lüksler yukarlarda kaldı

sinanpolat22
Şef
26 Ocak 2025 18:52
Allah yardımcınız olsun.. ben 200bin borçla uyku uyuyamıyorum sen kim bilir ne durumdasın şef.. Allah ödeme kolaylığı versin.

Kosovalıbambu
Aday Memur
26 Ocak 2025 19:05

Zaten çok bir keyif almıyorum devrem uzun zamandır ruh gibiyim bir sekilde döndü bu zamana kadar maaşıma yakın bie ödeme yöntemi olsa kabulum onun yollarını araştırıyorum maaşımın çok üzerinde olduğu için yoruyor

hasaahmt, Dün
hocam bende sizin gibiydi iki sene eksiden aldım kredi ödedim karttan aldım ödedim maaşımın üç katıydı ödemeler sonu icra bilgin olsun yani demem o ki eğer ailenden destek yok ise ev araba da yoktur diye düşünüyorum çok bir seçeneğin kalmamış gibi ben şuan senin yerinde ki aklımla düşünüyorum da keşke boşuna çanakamasaydım iki yıl boş yere faiz ödedim ve borcum şuan 2 ye yakın oldu yani çok iyi araştır kararını ver bence geçmiş olsun herşeye rahmen hayat çok güzel keyif almasını bil ufak şeylerde keyif verir ücra bir lokanta keşfetmeye bak lüksler yukarlarda kaldı

Kosovalıbambu
Aday Memur
26 Ocak 2025 19:06

Sağolasın devrem çok teşekkür ederim

sinanpolat22, Dün
Allah yardımcınız olsun.. ben 200bin borçla uyku uyuyamıyorum sen kim bilir ne durumdasın şef.. Allah ödeme kolaylığı versin.

Ozzy7042
Aday Memur
26 Ocak 2025 19:58
birşey olmaz takma kafana hayat devam ediyor 4/1 kesilsin maastan gerisiyle geçirinirsun para bile artar
Toplam 18 mesaj

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