İhtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlanmak

hocam bende sizin gibiydi iki sene eksiden aldım kredi ödedim karttan aldım ödedim maaşımın üç katıydı ödemeler sonu icra bilgin olsun yani demem o ki eğer ailenden destek yok ise ev araba da yoktur diye düşünüyorum çok bir seçeneğin kalmamış gibi ben şuan senin yerinde ki aklımla düşünüyorum da keşke boşuna çanakamasaydım iki yıl boş yere faiz ödedim ve borcum şuan 2 ye yakın oldu yani çok iyi araştır kararını ver bence geçmiş olsun herşeye rahmen hayat çok güzel keyif almasını bil ufak şeylerde keyif verir ücra bir lokanta keşfetmeye bak lüksler yukarlarda kaldı

hocam bende sizin gibiydi iki sene eksiden aldım kredi ödedim karttan aldım ödedim maaşımın üç katıydı ödemeler sonu icra bilgin olsun yani demem o ki eğer ailenden destek yok ise ev araba da yoktur diye düşünüyorum çok bir seçeneğin kalmamış gibi ben şuan senin yerinde ki aklımla düşünüyorum da keşke boşuna çanakamasaydım iki yıl boş yere faiz ödedim ve borcum şuan 2 ye yakın oldu yani çok iyi araştır kararını ver bence geçmiş olsun herşeye rahmen hayat çok güzel keyif almasını bil ufak şeylerde keyif verir ücra bir lokanta keşfetmeye bak lüksler yukarlarda kaldı