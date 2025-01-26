Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


26 Ocak 2025 16:31
4/B sözleşmeli şoför destek personeli maaşı hk.

Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayan sözleşmeli şoför destek personelin maaşı kaç tl bilen varsa belirtebilir misiniz?

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Sözlük

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