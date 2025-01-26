Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


26 Ocak 2025 17:18
Mal bildirimi hk.

Ben geçen temmuzda ikinci el araba almıştım ama böyle durumlarda ek mal bildirimi yapmak gerekiyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Bu yılın başındaki genel mal bildiriminde arabayı formda belirttim. Bir sorun yaşar mıyım? Kademe ilerleme cezası gibi şeyler okudum. Çok ağır bir disiplin cezası. Ayrıca bunun için neden bu kadar ağır bir ceza belirlemişler onu da anlamış değilim. Bu cezanın bir üstü direkt atılmak zaten.

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