Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ocak 2025 18:52
Şube Müdürlüklerinin Toplanıp Yeni Kurulacak Daire Başkanlığına Bağlanması Mevzuatı ve Tecrübeler

Arkadaşlar merhabalar

uzun zamandır siteyi üyelik olmadan bazı konularda kullanıyordum. Etkileşimimi

artırabilmek adına yeni üyelik açtım.

Şimdi asıl konuya gelecek olursak

ben ortaöğretim kpss ile koruma güvenlik görevlisi olarak sözleşmeli

personel olarak çalıştığım üniversite olan kurumda 2022de işe başladım sonra

malumunuz üzere kadroya alınan yüzbinlerce kişi gibi kadroya alındım 3+1

sisteminden önceki diğer sözleşmeliler gibi. Ancak genel sekreterliğe bağlı

gözüken bağlı olduğum koruma ve güvenlik şube müdürlüğünde üniversitenin iki

ayrı kampüsünde iki ayrı şube müdürü ve amirler var yalnız bu kişilerin hepsi

bizden önce 2018 de khk ile taşerondan kadroya geçmiş ve halen işçi

statüsündeki kişilerdir. Normalde malumunuz mevzuata göre işçiler vekaleten dahi

olsa yönetici şef şube müdürü vesaire olamazlar. Ben bu geçen 3 yıllık süre

zarfında üniversite diploması aldım benimle birlikte zamanında atanan

arkadaşlar bilgisayar işletmenliğine geçiş yapmayı tercih edip geçmişlerdi ama

ben kalıp bu birimdeki yükselme fırsatını kullanmak istedim. Şu an bu birimde

benden başka 657/4A ya tabi ve lisans mezunu hiç kimse yok yani alternatifsiz

bir konumdayım ve mevzuata göre bildiğim kadarıyla yükselme sınavına gerek

olmak sızın re' sen şube müdürlüğüne atanmamın yapılması gerekiyor. Temel

bilgileri verdikten sonra gelelim başlığın neden şube müdürlüğüne atanma değil de

şube müdürlüğünün daire başkanlığına yükseltilmesi şeklinde yazmamla alakalı

asıl pürüz oluşturan kısma. (Devamı aşağıda)+


Stratejıst
26 Ocak 2025 18:53

Öncelikle genel sekreterlik işçi

statüsündeki kişilerle iş yapmayı ters düştükleri anda bir gecede o kişileri

görevden alabildikleri için daha çok tercih ediyorlar++ Malum 657li bir şefi

bir şube müdürünü öyle haybeye görevden alıp değiştiremezler bu yüzden yaptığım

gözlemlerle genel sekreterliğin şube müdürlüğü atama dilekçemi sürüncemeye

bırakacaklarını bir şekilde engel olmaya çalışacaklarını vesaire tahmin

ediyorum, daha önce işçiler gibi haftada 6 gün çalıştırıp gün içi eksik

saatlede olsa haftada 2 gün izin hakkımızı epey bir süre vermediler her

seferinde bir nevi sürüncemelerle zorla haklarımızı aldık hatta, şimdiden mobing

vesaire hareketlere maruz kaldım , köye gezmeye gidene verilen mazeret izinleri

sınavlarıma gitmeye uğraşan bana verilmedi engel çıkartıldı vesaire bir şekilde

baya bir her şey de bana zorluk çıkartıyorlar. genel sekreterlik ve işçiler

arasında baya bir danışıklı dövüş var. Bende, her iki kampüse madem 2 ayrı

güvenlik şube müdürlüğü kurmuşlar ve üst yönetimle de bu işçiyi memura amir

olarak tutma durumundan memnunlar öyleyse, bu iki güvenlik müdürlüğünün üstüne

bir güvenlik daire başkanlığı kurdurup oraya atanıp işçilerinde müdürlüklerde

kalmasına genel sekreterliğin istediği şekilde karışmamayı düşünüyorum. 25

kişilik kütüphane kadrosunda 1 daire başkanı 4 tane şube müdürü oluyorsa, 2

kampüste 200 den fazla personelin olduğu güvenlik birimleri içi neden bir daire

başkanlığı kurulmasın diye düşünüyorum böylelikle bende istediğimi alırım

birileri de danışıklı dövüş yaptıkları ile olduğu gibi devam ederler. Kurumda

daha önce birçok müdürlükler daire başkanlıkları kurulup ilgili daire

başkanlıklarına bağlanmış onun için sizden de bu konudaki mevzuat bilgilerinizi

ve tecrübelerinizi paylaşmanızı istiyorum.

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