Şube Müdürlüklerinin Toplanıp Yeni Kurulacak Daire Başkanlığına Bağlanması Mevzuatı ve Tecrübeler

Arkadaşlar merhabalar

uzun zamandır siteyi üyelik olmadan bazı konularda kullanıyordum. Etkileşimimi

artırabilmek adına yeni üyelik açtım.

Şimdi asıl konuya gelecek olursak

ben ortaöğretim kpss ile koruma güvenlik görevlisi olarak sözleşmeli

personel olarak çalıştığım üniversite olan kurumda 2022de işe başladım sonra

malumunuz üzere kadroya alınan yüzbinlerce kişi gibi kadroya alındım 3+1

sisteminden önceki diğer sözleşmeliler gibi. Ancak genel sekreterliğe bağlı

gözüken bağlı olduğum koruma ve güvenlik şube müdürlüğünde üniversitenin iki

ayrı kampüsünde iki ayrı şube müdürü ve amirler var yalnız bu kişilerin hepsi

bizden önce 2018 de khk ile taşerondan kadroya geçmiş ve halen işçi

statüsündeki kişilerdir. Normalde malumunuz mevzuata göre işçiler vekaleten dahi

olsa yönetici şef şube müdürü vesaire olamazlar. Ben bu geçen 3 yıllık süre

zarfında üniversite diploması aldım benimle birlikte zamanında atanan

arkadaşlar bilgisayar işletmenliğine geçiş yapmayı tercih edip geçmişlerdi ama

ben kalıp bu birimdeki yükselme fırsatını kullanmak istedim. Şu an bu birimde

benden başka 657/4A ya tabi ve lisans mezunu hiç kimse yok yani alternatifsiz

bir konumdayım ve mevzuata göre bildiğim kadarıyla yükselme sınavına gerek

olmak sızın re' sen şube müdürlüğüne atanmamın yapılması gerekiyor. Temel

bilgileri verdikten sonra gelelim başlığın neden şube müdürlüğüne atanma değil de

şube müdürlüğünün daire başkanlığına yükseltilmesi şeklinde yazmamla alakalı

asıl pürüz oluşturan kısma. (Devamı aşağıda)+