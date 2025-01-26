Şube Müdürlüklerinin Toplanıp Yeni Kurulacak Daire Başkanlığına Bağlanması Mevzuatı ve Tecrübeler

Öncelikle genel sekreterlik işçi
statüsündeki kişilerle iş yapmayı ters düştükleri anda bir gecede o kişileri
görevden alabildikleri için daha çok tercih ediyorlar++ Malum 657li bir şefi
bir şube müdürünü öyle haybeye görevden alıp değiştiremezler bu yüzden yaptığım
gözlemlerle genel sekreterliğin şube müdürlüğü atama dilekçemi sürüncemeye
bırakacaklarını bir şekilde engel olmaya çalışacaklarını vesaire tahmin
ediyorum, daha önce işçiler gibi haftada 6 gün çalıştırıp gün içi eksik
saatlede olsa haftada 2 gün izin hakkımızı epey bir süre vermediler her
seferinde bir nevi sürüncemelerle zorla haklarımızı aldık hatta, şimdiden mobing
vesaire hareketlere maruz kaldım , köye gezmeye gidene verilen mazeret izinleri
sınavlarıma gitmeye uğraşan bana verilmedi engel çıkartıldı vesaire bir şekilde
baya bir her şey de bana zorluk çıkartıyorlar. genel sekreterlik ve işçiler
arasında baya bir danışıklı dövüş var. Bende, her iki kampüse madem 2 ayrı
güvenlik şube müdürlüğü kurmuşlar ve üst yönetimle de bu işçiyi memura amir
olarak tutma durumundan memnunlar öyleyse, bu iki güvenlik müdürlüğünün üstüne
bir güvenlik daire başkanlığı kurdurup oraya atanıp işçilerinde müdürlüklerde
kalmasına genel sekreterliğin istediği şekilde karışmamayı düşünüyorum. 25
kişilik kütüphane kadrosunda 1 daire başkanı 4 tane şube müdürü oluyorsa, 2
kampüste 200 den fazla personelin olduğu güvenlik birimleri içi neden bir daire
başkanlığı kurulmasın diye düşünüyorum böylelikle bende istediğimi alırım
birileri de danışıklı dövüş yaptıkları ile olduğu gibi devam ederler. Kurumda
daha önce birçok müdürlükler daire başkanlıkları kurulup ilgili daire
başkanlıklarına bağlanmış onun için sizden de bu konudaki mevzuat bilgilerinizi
ve tecrübelerinizi paylaşmanızı istiyorum.
Öncelikle genel sekreterlik işçi
statüsündeki kişilerle iş yapmayı ters düştükleri anda bir gecede o kişileri
görevden alabildikleri için daha çok tercih ediyorlar++ Malum 657li bir şefi
bir şube müdürünü öyle haybeye görevden alıp değiştiremezler bu yüzden yaptığım
gözlemlerle genel sekreterliğin şube müdürlüğü atama dilekçemi sürüncemeye
bırakacaklarını bir şekilde engel olmaya çalışacaklarını vesaire tahmin
ediyorum, daha önce işçiler gibi haftada 6 gün çalıştırıp gün içi eksik
saatlede olsa haftada 2 gün izin hakkımızı epey bir süre vermediler her
seferinde bir nevi sürüncemelerle zorla haklarımızı aldık hatta, şimdiden mobing
vesaire hareketlere maruz kaldım , köye gezmeye gidene verilen mazeret izinleri
sınavlarıma gitmeye uğraşan bana verilmedi engel çıkartıldı vesaire bir şekilde
baya bir her şey de bana zorluk çıkartıyorlar. genel sekreterlik ve işçiler
arasında baya bir danışıklı dövüş var. Bende, her iki kampüse madem 2 ayrı
güvenlik şube müdürlüğü kurmuşlar ve üst yönetimle de bu işçiyi memura amir
olarak tutma durumundan memnunlar öyleyse, bu iki güvenlik müdürlüğünün üstüne
bir güvenlik daire başkanlığı kurdurup oraya atanıp işçilerinde müdürlüklerde
kalmasına genel sekreterliğin istediği şekilde karışmamayı düşünüyorum. 25
kişilik kütüphane kadrosunda 1 daire başkanı 4 tane şube müdürü oluyorsa, 2
kampüste 200 den fazla personelin olduğu güvenlik birimleri içi neden bir daire
başkanlığı kurulmasın diye düşünüyorum böylelikle bende istediğimi alırım
birileri de danışıklı dövüş yaptıkları ile olduğu gibi devam ederler. Kurumda
daha önce birçok müdürlükler daire başkanlıkları kurulup ilgili daire
başkanlıklarına bağlanmış onun için sizden de bu konudaki mevzuat bilgilerinizi
ve tecrübelerinizi paylaşmanızı istiyorum.