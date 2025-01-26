Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ocak 2025 19:13
5434 mü 5510 mu
merhaba ben 2006 da özel hastanede çalışmaya başladım ve sigortam şubat 2006 itibari ile başladı .2014 te kamuya atandım ..hizmet birleştirme yaptım , yıllık izin kademe derecem hep 2006 da işe başlamış gibi .ben 5434 e mi 5510 a mı tabiiyim ?

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
26 Ocak 2025 19:30

Ekim'den önce sigortalı olanlar5434'e tabi oluyor.

2008 Ekim'den önce SSK'lı olup, sonra memur olanlar hangi sosyal güvenlik kanununa tabi olur? - Memurlar.Net


Plavix35
Aday Memur
26 Ocak 2025 19:40
teşekkür ederim.
ÇOTANAK, 47 dk. önce

Ekim'den önce sigortalı olanlar5434'e tabi oluyor.

2008 Ekim'den önce SSK'lı olup, sonra memur olanlar hangi sosyal güvenlik kanununa tabi olur? - Memurlar.Net


Keynesyen44
Aday Memur
26 Ocak 2025 20:04

E devlette sgk kısımlarında ayrıntılı yazar

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