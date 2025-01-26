5434 mü 5510 mu

merhaba ben 2006 da özel hastanede çalışmaya başladım ve sigortam şubat 2006 itibari ile başladı .2014 te kamuya atandım ..hizmet birleştirme yaptım , yıllık izin kademe derecem hep 2006 da işe başlamış gibi .ben 5434 e mi 5510 a mı tabiiyim ?

merhaba ben 2006 da özel hastanede çalışmaya başladım ve sigortam şubat 2006 itibari ile başladı .2014 te kamuya atandım ..hizmet birleştirme yaptım , yıllık izin kademe derecem hep 2006 da işe başlamış gibi .ben 5434 e mi 5510 a mı tabiiyim ?