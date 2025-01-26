Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ocak 2025 19:46
MAAŞ ZAMMI FORMÜLÜNDEKİ OLAYLAR

Evet arkadaşlar zamanında daha Binali Yıldırım Başbakan iken 2017 yılında ''''Memurlarımızı, çalışanlarımızı enflasyonun altında bir ücrete mahkum etmeyeceğiz. Enflasyon kayıplarını vereceğiz bir takım yan imkanlarla bunun üzerinde bazı imkanları sağlamış olacağız'''' demişti. . Aradan yıllar geçti bu formül halen sözde uygulanıyor ancak insanın aklıyla dalga geçecek şekilde uyguluyorlar. Zaten açıklanan enflasyon rakamlarına güvenin ülkece kaybedildiği zamanda artık siz buna muhasebe hatası mı dersiniz yoksa başka bir şey mi dersiniz siz karar verin. Açıklanan rakamlar üzerinden bile yanlış hesaplar dönüyor. Son 6 aylık enflasyon farkı 14,57 çıkmışken + %6 toplu sözleşme zammı varken verilen zam %11,54. İlk vadettikleri gibi 14,57+6=20,57 şeklinde en başından beri zamlar doğru düzgün yapılsaydı şuan en düşük memur maaşı formülün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en başından beri yeniden hesaplansa geriye dönük alacakları bir kenara geçtim, şuan bile en düşük memur maaşı herhalde 60.000 liranın üzerinde olurdu. Gelecek zamdan geçmişin farkını çıkartıp sade enflasyon bile daha düşük maaş zammı vermek nedir! İlkokul matematiğinde bile bu hata yapılmaz tabi eğer kelime oyunları yoksa. Şu piyasa şartlarında doğru düzgün boş bir evin kirası olmuş en şanslı halde bulunsa bile en az 30.000 lira aylık kira isteniyor, birde mesleği işi gereği sürekli yer değiştiren memurların eşyalı ev kiralaması gereğini de hesap edersek onlarda en düşüğü 40.000 liradan başlıyor. Zaman zaman Bolu ilinde bile boş eve 50.000 lira kira istendiğini de görüyoruz. Gerek yetkili sendika gerekse diğer sendikalar ilgililer bu noktaya hiç değinmiyor formülü değiştirip sadece enflasyon farkı verselerdi bile belki de şuan en düşük memur maaşı 60.000 liranın üzerindeydi. Bu konunun artık bütün sendikalara dayatılması lazım ki onlarda görmezden gelmeye devam edemesinler ve yetkililere bunu artık yansıtsınlar ve sorun çözülsün. Olay birkaç bürokratta kaynaklanan muhasebe hatası mı yoksa politik mi onu da öğrenmiş oluruz. Hatta muhasebeci arkadaşlar müsait zamanda baştan yeniden hesaplama yaparlarsa çok iyi olur, yapılan tabloyla sendikalara yükleniriz.

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