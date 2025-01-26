Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ocak 2025 19:52
Becayiş sonrası tayin

Arkadaşlar becayisle başka bir ilden bulunduğum ile geldim 8 ay önce. İl ici tayine yada başka bir tayine ne kadar süre sonra basvurabilirim


Hemşir98
Aday Memur
26 Ocak 2025 20:10

Arkadaşlar il ici tayine ne kadar sürede basvurabilirim

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Sorularınızı yanıtlıyorum.asm hemşire maaşı??Aile Hekimleri Raporu Olmayanlara ilac yazmiyor mu ?HEMŞİRELİKTEN KAÇIŞsb eğitim tayini mazereti Asm hemşire maasi3+1 Sözleşmeli Eş Durumu Kurası Hakkında Bilgilendirme ve Rehber5434 mü 5510 mu iller arası hizmet puanı ? başvuran arkadaşlar bakabilir mi lütfen iller arası ile ilgiliii

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