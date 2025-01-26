Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


26 Ocak 2025 20:24
İyi eğlenceler,keyifli vakitler..(2)
Evet.. Bugün görev dağılımını açıklıyoruz.. Yeni yönetimin gelmesi ile birlikte bu zaruret haline gelmiştir.. Eski yönetimi lağvettik.. İşlevsizliği ve beceriksizliği sebebiyle.. Yeni yönetime ise muvaffakiyetler temenni ediyoruz.. Dağılım şu şekilde.. 1-FŞ:İş makinelerinden,bakımlarından ve onarımlarından sorumlu müdürlüğe.. 2-FK:Çöp işlerinden,kamyon ve kamyonculardan sorumlu müdürlüğe.. 3-AY:Trafik işleri,ehliyet ve ruhsat verme,yetki belgesi dağıtma müdürlüğüne.. 4-HF:Arabuluculuk hizmetleri,genel koordinasyon,sekreterlik ve telefon işleri müdürlüğüne.. 5-SS:İç işleyiş,satın alma ve satma,mutemetlik ve diğer mali konular müdürlüğüne.. 6-AG:İlk müracaat yerleri,şikayetleri dinleme,karara bağlama ve ilgili yerlere iletme müdürlüğüne.. 7-TE:Tayin işleri,oradan oraya sürüklenme,ilişik kesme ve diğer personel hizmetleri müdürlüğüne.. 8-OS:Sabıka ve sicil araştırma,sorma,danışma ve gerekli yerlere iletme müdürlüğüne.. 9-SA:Kişileri koruma,asayiş,genel güvenlik ve ayrıca istifa ve emeklilik işleri müdürlüğüne.. 10-İK:Kültürel faaliyetler, seminer ve toplantı düzenleme,derinlik kazanma ve röportaj işleri müdürlüğüne.. Ve son olarak arkadaşlar.. 11-RT:Meydan işleri,misafir ilişkileri,tören ve teşrifat işleri ve kurumlar arası iletişim işleri müdürlüğüne.. Evet.. İlgililere yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.. Tebliğler yapılsın ve kısa zamanda yerlerini alsınlar.. Hayırlı uğurlu olsun.. Kalın sağlıcakla..

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