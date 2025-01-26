Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Ocak 2025 20:49
Kadrolu Personelin Zorunlu Askerliği

Herkese merhaba. Kadrolu Zabıt Katibiyim. Ağustos celbine başvurup 6 aylık gideceğim askere. Askeriyenin sevk (sülüs) belgesi benim e-devletime düşdükten sonra bunu komisyona dilekçe ekinde iletip ücretsiz izine mi ayrılacağım? Süreç tam olarak nasıl işliyor? Yani askere gitmeden ne kadar önce adliyeden ücretsiz izne ayrılırım? Forumda buna benzer paylaşımlar okudum ancak bizzat adliye personelinin gönderisine rastlayamadım. Çoğu da bedelli askerlik konulu paylaşımlardı zaten.

Çok Yazılan Konular

Adalet hizmetleri sınıfı?2025 Eylül Ayı Vakıfbank Maaş Promosyonu ne kadar olur?Cezaevi sivil personelin silah taşımaAile birliğiSon düzlükteyimMemurlar.net forum reklam sorunuBakanlığa davaYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Adalet Bakanlığı eş durumu veya sağlık mazereti tayin hk.Kurum değişikliği ?

Sözlük

kamyon arkası yazıları 1 ak parti-mhp ittifakı 1 hayır diyememek 1 telli turna 1 uykusuz geceler 1 fedakarlık anne mesleğidir 1 güne bir tespit bırak 1 miraç kandili 3 dede korkut sözleri 2 nergis 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajıSivas'ta bir hastanede karbon filtre patladıBakanlık, özel hastanedeki iddialara ilişkin soruşturma başlattıKartalkaya'da yanan otelin aşçısı: Cehennemi yaşadıkOtel sahibinden akılalmaz savunma: Çalışanları suçladı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları