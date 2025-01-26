Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Ocak 2025 21:52
Ali Yalçın- Talip Geylan nerdesiniz
Binlerce Öğretmenler günlerdir, Askerlikte geçen sürelerin, memurlukta geçen sürelerin uzman yada başöğretmenlikte sayılması için mücadele edip sosyal mecralar üzerinden sesini duyurmaya çabalarken iki büyük sendika başkanının sabah akşam güncel tutması gereken bir konuda ortalarda gözükmemesine anlam verebilen varmı? Sendika başkanları 27 Ocak'ta 2. müracaatlar bitiyor hani burdan haber vereyim.

Stratejıst
26 Ocak 2025 22:41

Eğitimci sendikalarından bir halt olmaz çünkü açıkçası istisnalar kaideyi bozmaz diyerek şunu demeliyim ki zaten eğitimcilerin doğasında yenilikçilik yoktur aynı ezberi 50 yıl tekrarlar yapıları böyledir hiç kendilerini güncellemek istemezler. Kaldı ki doğaları bu şekilde na reformist olan canlıların kurduğu ve kalabalık oldukları içinde yetkili hale getirdiği sendikalardan en başta yine eğitimciler olmak üzere ve diğer memurlar hiçbir fayda görmezler. Sağlıkçı ve Teknik sınıfta biz kurtulalım gerisinin canı cehenneme kafasındalar. Genel idare sınıfına tabi kişilerin kuracağı sendika herhalde istisnasız herkese yararlı olabilir mükemmel hale getirir demiyorum ama herhalde daha iyisini yapabilir.

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