Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


26 Ocak 2025 22:35
Sözleşmeli mühendislikten uzman kadrosu

merhaba kamu kurumumda sözleşmeli mühendis olarak çalışıyorum uzman yardımcılığı kadrolarına kurumdan istifa edip hemen başlayabilir miyim?

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