Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ocak 2025 22:50
eş durumuyla atama
merhaba. yeni atanmış doktorum. eş durumuyla geldim, ilk atamamdı. yakın zamanda anlaşmalı boşandık. başka bir yere atanmak ya da şehir değiştirmek gibi bir talebim olmadı, görev yerimden memnunum. hastanem D grubu. herhangi bir talebim olmadan yine de genel kuraya tabi edilir miyim? yoksa bir problem olmadan aynı yerde devam mı ederim? ben aynen devam etmek istiyorum fakat zorunlu olarak başka bir yere atanır mıyım? süreç nasıl ilerler?bilgisi olan varsa en kısa zamanda dönüş sağlayabilir mi? teşekkürler şimdiden

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