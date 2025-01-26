Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


26 Ocak 2025 23:11
Nüfus müdürlükleri

arkadaşlar merhaba. Ben il değişikliği sebebiyle kurumlar arası geçiş yapmak durumundayım. şu an kadrom bir üniversite de idari memurum. nüfus müdürlüğüne de başvurmak durumunda kaldım. çalışma şartları nedir acaba.

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