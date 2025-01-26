Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


26 Ocak 2025 23:15
Günce'nin güncesi

Burası benim güncem . Tanışmıyoruz, taşınmıyoruz

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Sözlük

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