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Editörler : swat3410


26 Ocak 2025 23:24
Tırnak yeme alışkanlığı

Herkese merhaba. Sorum başlıkta arkadaşlar . Ön sağlıkta veya daha ileride tırnak yemekten eleniliyor mu


Biranneee
Aday Memur
26 Ocak 2025 23:29

Kimse yok mu arkadaşlar . Çok sevdiğim birisi için soruyorum 2 aydır parkur çalışıyor ve 14 kilo verdi. 3 gün sonra spor ve sağlık mülaatakı var


Sakaryalı540
Memur
27 Ocak 2025 00:19

Kardeş parmaklarında tırnak varsa sorun yok bazen heyecan yaptığımız zaman bizde kenardan kenardan hafif kemiriyoruz. Dediğiniz arkadaş komple tırnakları tüketmiş ise sorun var :)


Biranneee
Aday Memur
27 Ocak 2025 05:57

Tırnak yok bayağı yiyor ya , kesin elenir mi

Sakaryalı540, 11 saat önce

Kardeş parmaklarında tırnak varsa sorun yok bazen heyecan yaptığımız zaman bizde kenardan kenardan hafif kemiriyoruz. Dediğiniz arkadaş komple tırnakları tüketmiş ise sorun var :)


SwitzzZ
Aday Memur
27 Ocak 2025 09:04

Tırnak yemek elenme sebebi sırf o yüzden aralık başından beri tırnak yemiyorum ancak eleyeceklerini sanmıyorum. Ön sağlıkta ellerine bakıyorlar bu arada onu da belirteyim


Biranneee
Aday Memur
27 Ocak 2025 09:32

Elenme sebebi ama elemezler mi diyorsunuz

SwitzzZ, 3 saat önce

Tırnak yemek elenme sebebi sırf o yüzden aralık başından beri tırnak yemiyorum ancak eleyeceklerini sanmıyorum. Ön sağlıkta ellerine bakıyorlar bu arada onu da belirteyim

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