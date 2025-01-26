KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


26 Ocak 2025 23:24
Tırnak yemek polisliğe engel mi

Herkese merhaba. Sorum başlıkta arkadaşlar . Ön sağlıkta veya daha ileride tırnak yemekten eleniliyor mu


Biranneee
Aday Memur
26 Ocak 2025 23:29

Kimse yok mu arkadaşlar . Çok sevdiğim birisi için soruyorum 2 aydır parkur çalışıyor ve 14 kilo verdi. 3 gün sonra spor ve sağlık mülaatakı var

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