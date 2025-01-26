Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Ocak 2025 23:32
2025 Promosyon
Ya ben anlamıyorum zaten maaş alıyoruz hemde yüksek maaş promosyon ne alaka vermeseler ne yapabilirsiniz Avrupa'da promosyon mu var ayrıca devlet bankaları ile anlaşılsin promosyon verilmesin devletin kasasında kalır para başka yere kullanılır birde İslami yönü var bu işin gerek yok bence

bazuka2323
Aday Memur
26 Ocak 2025 23:37
aile fertlerine sert küfürler istiyorsun sen

Manuel59
Aday Memur
27 Ocak 2025 00:32

Sesli güldüm

bazuka2323, 2 saat önce
aile fertlerine sert küfürler istiyorsun sen

Quake38
Aday Memur
27 Ocak 2025 00:32

Asgari ücrete göre kıyaslarsan yüksek maaş, memurlara göre ve taptığın işe göre kıyaslarsan çok düşük maaş


Yukatuman
Şef
27 Ocak 2025 00:50

Aylık 200 lira promosyon yatarken dayının biri günah yiğenim diyodu toplu alınca dayıya sordum napcaksın parayı borçlar vardı oraya gitti demişti.Kimse kimseyi kandırmasın çalısma saatlerine göre en düşük maası biz polisler alıyoruz prmosyonunda 350 bün teşkilat tek bankadan alıyor en büyük payı polisler almalı herkes büyük düşünmeli promosyon ayı gelmeden sosyal medayada gündem olusturmalıyız ağlamaya mama yok

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