2025 Promosyon

Ya ben anlamıyorum zaten maaş alıyoruz hemde yüksek maaş promosyon ne alaka vermeseler ne yapabilirsiniz Avrupa'da promosyon mu var ayrıca devlet bankaları ile anlaşılsin promosyon verilmesin devletin kasasında kalır para başka yere kullanılır birde İslami yönü var bu işin gerek yok bence

Ya ben anlamıyorum zaten maaş alıyoruz hemde yüksek maaş promosyon ne alaka vermeseler ne yapabilirsiniz Avrupa'da promosyon mu var ayrıca devlet bankaları ile anlaşılsin promosyon verilmesin devletin kasasında kalır para başka yere kullanılır birde İslami yönü var bu işin gerek yok bence