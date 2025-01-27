Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


27 Ocak 2025 00:05
Müdür vekalet ücreti hk.

belediyede ekonomist kadrosunda çalışmaktayım. Kurumda müdür vekalet ücreti alabilmem için kaç yıl çalışmış olmam gerekiyor.?

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