Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ocak 2025 00:33
Adalet Hizmetleri Sınıfı Twitter etkinliği
Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda açıklama yapmışken bence konu soğumadan Twitter vs. etkinliklerle, konunun üzerine eğilen sendikalar ile bu sınıfın yasalaşması için uğraşmak gerekir.

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