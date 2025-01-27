Ruhsal hastalıkları nasıl işaretleyeceğim?

Pomem sınavına gidiyorum ve SAĞLIK BİLGİ FORMU doldurmam lazım. Ben 2018'de 3-4 ay antideprasan kullandım bu kısmı nasıl işaretlieceğim? Başka ruhsal hastalık geçmişim yok. Ve bende vitiligoda var bu önemlimi böyle bir soruda var.

- Psikiyatrik tanı ve tedavi geçmişi, kekemelik, konuşma bozukluğu, self mutilasyon (kendine zarar verme), intihar girişimi, madde kullanımı ve diğer psikiyatrik hastalıklar

- Vitiligo (açık renkli deri bölgeleri), psöriazis (sedef), bölgesel saç veya sakal dökülmesi