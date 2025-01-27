KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


27 Ocak 2025 05:15
Düz memur (GİH) iken kütüphaneci memur (TH) olunabilir mi?

Ben Bilgi ve Belge Yönetimi mezunuyum. Bu sene EKPSS kütüphaneci kadrosu açılmadığı için 4001den başvurmayı düşünüyorum. Düz memur iken tekrar sınava girerek Kütüphaneci olabilir miyim? İkisi de B grubu memur kimi muvafakat alamazsın ve olamazsın diyor kimi unvan farklı biri GİH öbürü TH sınıfı muvafakat alırsın olursun diyor. Hangisi doğrudur acaba? Malum tercihin son günü hızlı cevaplarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

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