Tüm Memurlara Yapılan Yıllık İzin HAKSIZLIĞI

İyi forumlar herkese,

Tüm memurların haklarının yendiği bir konudan bahsetmek istiyorum:

Haftasonlarının YILLIK İZİNDEN DÜŞMESİ bana göre bir saçmalık.

Diyelim ki 2 haftalığına izin kullandınız. Bu 2 haftalık izin sürecinde toplam 10 gün hafta içi, 4 gün haftasonu var.

Yani 10 gün işe gitmiyoruz ama yıllık iznimizden 14 GÜN düşüyor. Haftasonu zaten mesai yok nasıl sen haftasonu olmayan mesainin iznini düşüyorsun?

Ben mi yanlış düşünüyorum acaba? Bu konuda atılmış bir adım var mı