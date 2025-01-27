Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ocak 2025 09:36
Tüm Memurlara Yapılan Yıllık İzin HAKSIZLIĞI

İyi forumlar herkese,

Tüm memurların haklarının yendiği bir konudan bahsetmek istiyorum:

Haftasonlarının YILLIK İZİNDEN DÜŞMESİ bana göre bir saçmalık.

Diyelim ki 2 haftalığına izin kullandınız. Bu 2 haftalık izin sürecinde toplam 10 gün hafta içi, 4 gün haftasonu var.

Yani 10 gün işe gitmiyoruz ama yıllık iznimizden 14 GÜN düşüyor. Haftasonu zaten mesai yok nasıl sen haftasonu olmayan mesainin iznini düşüyorsun?

Ben mi yanlış düşünüyorum acaba? Bu konuda atılmış bir adım var mı


murdock reis
Genel Müdür
27 Ocak 2025 09:41

Pazartesiden başlamak üzere 2 hafta izin alındığında 14 gün değil 12 gün izin düşülür. Onun dışında yıllık izinde haftasonu günlerinin de sayılması haksızlıktır katılıyorum. Yetkili sarı sendika şu küçücük sıkıntıyı bile çözemiyor yazık biz memurlara.


gelirgecernasilbiter
Aday Memur
27 Ocak 2025 11:05

aynen orada ufak bi karışıklık olmuş :D

kimsenin umrunda değil herhalde bu konu demek ki ilgilenen eden yok

murdock reis, 2 saat önce

Pazartesiden başlamak üzere 2 hafta izin alındığında 14 gün değil 12 gün izin düşülür. Onun dışında yıllık izinde haftasonu günlerinin de sayılması haksızlıktır katılıyorum. Yetkili sarı sendika şu küçücük sıkıntıyı bile çözemiyor yazık biz memurlara.

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