Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ocak 2025 10:19
askerlik dönüşü görece başlama

merhaba yakında askere gideceğim universitede4/b destek personeliyim askerlik dönüşü yeniden istihdam kapsamında başka bir kurumda üniversitede dilekçe versem kabul olurmu olursa yrni kurumda çalışmaya başlayabilir miyim yoksa aynı kurumda devam etmem mi gerekli tecrübesi olan aydınlatabilir mi

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