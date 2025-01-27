Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ocak 2025 10:19
Askerlik dönüşü göreve başlama

merhaba yakında askere gideceğim universitede4/b destek personeliyim askerlik dönüşü yeniden istihdam kapsamında başka bir kurumda üniversitede dilekçe versem kabul olurmu olursa yrni kurumda çalışmaya başlayabilir miyim yoksa aynı kurumda devam etmem mi gerekli tecrübesi olan aydınlatabilir mi


E.Kayı Han
Editor
27 Ocak 2025 13:27

Aynı kurumda başlamanız gerekli.


emrahüzülmez
Memur
27 Ocak 2025 13:58

aynı kurumda devam edersin

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