KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


27 Ocak 2025 10:27
2025/2 Denizcilik Sörvey Mühendisi

Öncelikle herkese merhabalar.

Bu kadro için tercih yapacak arkadaşlar var mıdır ona göre iletişimde kalalım da 2024/2 gibi hezimete uğramayalım :')

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