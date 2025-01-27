Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


27 Ocak 2025 10:39
Ey hayat ses ver

Bu kış bana neden darıldın

Neden dallarım özgürce gökyüzüne

Uzanmıyor

Hani kuşlar bakarken tebessum ederdi

Gözlerimize

Gözlerin..eskisi gibi

Neden parlamiyor


Gönül Uykuda
27 Ocak 2025 10:41

Gülüşümü kıskansın güneş

Ben hayat oluşunu sevmiştim

Olsun..

Kaldi yanıma olsun

Yine severim


blackstorm
Müsteşar Yardımcısı
27 Ocak 2025 10:42

herkes yaşarken ölmüş


Gönül Uykuda
27 Ocak 2025 10:43

Alakası yok

Sevdiğinin kalbine ölmek

Mutluluk

Sevdiğim başka kalpte

Yeşermez


blackstorm
Müsteşar Yardımcısı
27 Ocak 2025 10:48

bakalım o seni kalbinde yaşatacakmı

Toplam 4 mesaj

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