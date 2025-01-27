Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


27 Ocak 2025 10:58
Kitler de eş durumu 3+1 sağlık bakanlığı yürütmeyi durdurma

Ben KİT kurumunda memur olarak görev yapıyorum, eşim ise 3+1 statüsünde Sağlık Bakanlığı?nda çalışıyor. Eşimin 1. hizmet yılı dolduktan sonra Temmuz kurasına katıldık ancak başvurumuz reddedildi. Red gerekçesi olarak, ?kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu statüde istihdam edilmediği? ifade edildi.

Bu duruma karşı dava açtım ve yürütmeyi durdurma kararı aldım. Şu anda eşim, bulunduğum ilde görev yapıyor. Mahkeme kararında da açıkça belirtildiği üzere, KİT sözleşmeli personelinin, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay içtihatları doğrultusunda, kamu görevlisi olduğu açıktır.

Bu paylaşımı yapma sebebim, başta kendi sendikam ve Sağlık Bakanlığı?ndaki değerli büyüklerim olmak üzere, böyle bir şeyin imkânsız olduğunu ve eşimin 3 yılını doldurması gerektiğini söyleyenlerin yanı sıra benim gibi durumda olan birine yol göstermek ve yardımcı olmaktır.

Unutmayın ki hukuki haklarımızı doğru argümanlarla savunduğumuzda sonuç alabiliriz. Umarım bu paylaşım, ihtiyacı olan birine rehberlik eder.

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