Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ocak 2025 11:01
TIBBİ SARF / ÜTS
kolay gelsin dostlar. tıbbi sarfta çalışıyorum hastabaşı 22 flerde üts alınmış malzemeyi hasta dosyasına atsak bile faturadan geri dönüyor. kullanım bildirim id hatası veya kullanım sayısı yeterli değildir adı altında. bizim tarafta her şey normal gözüküyor. sizde bu hatayla karşılaştınız mı. sıkıldık artık biz bunlardan. nasıl düzelecekler yardım eder misiniz?

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