Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


27 Ocak 2025 11:21
2025/1 merkezi atama

merhabalar. 2024/2 de 4 kişi aldılar benim bölümümden benim alan sıralamam 7. di bu alımda bana sıra gelir mi

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