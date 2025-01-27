Norm Fazlası Resen Atama Mahkeme Süreci

Arkadaşlar bilindiği üzere norm fazlası öğretmenler için bazı iller ilçeler arasında resen atama yaptı. Aile bütünlüğü noktasında mahkemeye başvuran arkadaşlar herhangi bir sonuç alabildi mi? Yürütmenin durdurulması vb. karar çıktı mı? Burdan paylaşalım arkadaşlar.

Arkadaşlar bilindiği üzere norm fazlası öğretmenler için bazı iller ilçeler arasında resen atama yaptı. Aile bütünlüğü noktasında mahkemeye başvuran arkadaşlar herhangi bir sonuç alabildi mi? Yürütmenin durdurulması vb. karar çıktı mı? Burdan paylaşalım arkadaşlar.