Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Ocak 2025 12:12
Norm Fazlası Resen Atama Mahkeme Süreci
Arkadaşlar bilindiği üzere norm fazlası öğretmenler için bazı iller ilçeler arasında resen atama yaptı. Aile bütünlüğü noktasında mahkemeye başvuran arkadaşlar herhangi bir sonuç alabildi mi? Yürütmenin durdurulması vb. karar çıktı mı? Burdan paylaşalım arkadaşlar.

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