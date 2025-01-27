Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


27 Ocak 2025 12:25
Şark Dönüşü eş durumu
komutanlarımın bilgisine ihtiyacım var . eşim bir kurumda memur . yeni evlendik . şark dönüşü eşimin görev yaptığı ili ( İstanbul ) tercih edersem dikkate alırlar mı ?

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