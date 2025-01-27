Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Ocak 2025 12:25
Tayin iptali

Mazeret tayini sonrası ilişik kestikten sonra göreve başlamadan iptal etme durumumuz olabiliyor mu iptal dilekçesi versem işe yarar mı


tonya61
Aday Memur
27 Ocak 2025 13:59
İlişik kestikten sonra olacağını sanmıyorum.

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
27 Ocak 2025 14:07

Mantıken, ilişik kesince artık sizin eski kurumla bağınız kalmaz. Ayrıca yerinize başkası da atanmış olabilir. İptal etmeniz onun durumunu da etkiler veya norm fazlasıyken ayrılmışsanız yine norm fazlası durumu oluşur.

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