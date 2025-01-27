yardımcı olur musunuz

Arkadaşlar merhaba lütfen bilgisi olan varsa cevaplarsa çok çok sevinirim. Ben huzurevinde 4b sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım ben çocuk bakıcılığı kazandım. Ben geçiş yapabilir miyim istifa ettiğim bir sorun çıkar mı lütfen cevap verin

Arkadaşlar merhaba lütfen bilgisi olan varsa cevaplarsa çok çok sevinirim. Ben huzurevinde 4b sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım ben çocuk bakıcılığı kazandım. Ben geçiş yapabilir miyim istifa ettiğim bir sorun çıkar mı lütfen cevap verin