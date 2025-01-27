Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


27 Ocak 2025 12:29
yardımcı olur musunuz
Arkadaşlar merhaba lütfen bilgisi olan varsa cevaplarsa çok çok sevinirim. Ben huzurevinde 4b sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım ben çocuk bakıcılığı kazandım. Ben geçiş yapabilir miyim istifa ettiğim bir sorun çıkar mı lütfen cevap verin

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