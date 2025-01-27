Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Ocak 2025 12:31
Öğretmenlik Atılma

Memurlar nette şimdi konu başlığı gördüm. 2010 yılında bir yanlış sonucu uyuşturucu bulundurmak suçunda göz altına alinmiştim. Hagb verildi. Bir hüküm almadım. Bu yeni ogretmenlik meslek kanununda mahkum olanların atilacaği yazıyor. Ben zaten 2022de atandım. Düşmüş mahkeme kararını mebe ilettim. Soruşturmadan geçtim. Atilmam değil mi geriye dönük bir şey için? 15 sene geçmiş olayın üzerinden.


berkaydal
Şef
27 Ocak 2025 12:33

Almışlar ya zaten niye atsınlar. Atılacak bir şey olsa zaten almazlar.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
27 Ocak 2025 12:35

üstünden ne kadar geçtiği farketmez ama hüküm giymemişsin. 1 yıldan fazla hüküm giyersen atılırsın. Öncesinde hüküm giyersen memurluğa hiç giremezsin. hagb bir hüküm değildir.

Ayrıca mülakat ve güvenlik soruşturması tamamen keyfi yürütülüyor. Sonucunda kaldı geçti den başka birşey soramıyorsun. Hakkını arayamıyorsun. Onlardan geçtiysen sorun yok.


Dionysos1988
Aday Memur
27 Ocak 2025 14:30

Hagb almıştım evet. İlk mülakatta elemislerdi sonra hagb düşme kararını götürdüm Ankara'ya mebe. Diğer mülakatta tam puan verdiler. Bu haberi okudum çok korktum. Böyle bir şey olursa hayatım mahvolur.

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