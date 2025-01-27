eş tayini atama işlemleri başlatıldı

Merhaba 21 ocakta eş tayini için dilekçe verdim bugün sistem üzerinde atama işlemleri başlatıldı tüm validasyonlardan geçildi yazıyor bu ne anlam ifade ediyor, onaylandı mı

Merhaba 21 ocakta eş tayini için dilekçe verdim bugün sistem üzerinde atama işlemleri başlatıldı tüm validasyonlardan geçildi yazıyor bu ne anlam ifade ediyor, onaylandı mı