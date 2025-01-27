Güvenlik Soruşturması ve Beraat

Merhabalar,

Bundan birkaç sene önce malum örgütün davasından yargılandım yaklaşık 2 ay cezaevinde tutuklu kaldım ardından tensip zaptı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. İlk duruşmadan önce mahkeme emniyet genel müdürlüğünden malum örgütle iltisaklı ve/veya irtibatlı raporu istedi ve herhangi bir iltisakım ve/veya irtibatım olmadığı anlaşıldı. Tanık beni tanımadığını söyledi (kendisini ben de tanımıyordum) ve savcı ilk celsede mütalaayı verdi ve beraatimi istedi ve ikinci celsede "bu hali ile iddianamede bahsedilen **** grubunun **** Silahlı **** Örgütü'nün **** yapılanması olarak faaliyet gösterdiğinin ve sanığın da bu grubun üyesi olup **** Silahlı **** Örgütü'nün faaliyeti kapsamında hareket ettiğinin her türlü şüpheden uzak, somut delille ile tespit edilemediği anlaşılmakla sanığın atılı suçtan 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verilmiştir." metni ile beraat ettim.

Savunma sanayisinde çalışmak için Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) almak istiyorum. Malum örgütle İltisaklı ve/veya irtibatlı olmadığım da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından araştırılmış ve dosyaya giren belgeden anlaşılacağı üzere herhangi bir ilgim alakam çıkmadı. Acaba bu durum beraat etmeme rağmen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında sıkıntı çıkarır mı ?