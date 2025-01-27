Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Ocak 2025 13:01
Güvenlik Soruşturması ve Beraat

Merhabalar,

Bundan birkaç sene önce malum örgütün davasından yargılandım yaklaşık 2 ay cezaevinde tutuklu kaldım ardından tensip zaptı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. İlk duruşmadan önce mahkeme emniyet genel müdürlüğünden malum örgütle iltisaklı ve/veya irtibatlı raporu istedi ve herhangi bir iltisakım ve/veya irtibatım olmadığı anlaşıldı. Tanık beni tanımadığını söyledi (kendisini ben de tanımıyordum) ve savcı ilk celsede mütalaayı verdi ve beraatimi istedi ve ikinci celsede "bu hali ile iddianamede bahsedilen **** grubunun **** Silahlı **** Örgütü'nün **** yapılanması olarak faaliyet gösterdiğinin ve sanığın da bu grubun üyesi olup **** Silahlı **** Örgütü'nün faaliyeti kapsamında hareket ettiğinin her türlü şüpheden uzak, somut delille ile tespit edilemediği anlaşılmakla sanığın atılı suçtan 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verilmiştir." metni ile beraat ettim.

Savunma sanayisinde çalışmak için Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) almak istiyorum. Malum örgütle İltisaklı ve/veya irtibatlı olmadığım da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından araştırılmış ve dosyaya giren belgeden anlaşılacağı üzere herhangi bir ilgim alakam çıkmadı. Acaba bu durum beraat etmeme rağmen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında sıkıntı çıkarır mı ?


E.Kayı Han
Editor
27 Ocak 2025 13:25

223/2-e den beraat verdiği için çıkabilir.


thenmust
27 Ocak 2025 13:27

Aslında her ne kadar o maddeden beraat ettiysem de emniyetin tanzim ettiği raporlar dosyada yani iltisakımın ilişkimin olmadığını da açıkça yazmışlar. Buna rağmen sorun çıkarırlarsa artık bilemiyorum :D dosyada delil de yok. Tek delil bir tanık ki o da tanımadığını söyledi. Çok saçma gerçekten.

E.Kayı Han, 1 saat önce

223/2-e den beraat verdiği için çıkabilir.

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