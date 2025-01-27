Gih den gih gecis

Bu kural EKPSS yani engellilere yönelik sınava girebilmekle ilgili, başka kadroya geçişle ilgili değil. EKPSS'ye girebileceğinizi ve sonucunda eğer çalışıyorsanız mezun olduğunuz okulun size verdiği ünvana yerleşmek için tercih yapabileceğinizi belirtiyor. Bu ünvan halen bulunduğunuz ünvansa tercih edemezsiniz ve geçemezsiniz.

Ayrıca mezuniyetinizle ilgili ünvan şartı olduğundan ve bilgisayar işletmeni olmak için herhangi bir okuldan mezun olmak yeterli olduğundan, daha doğrusu bilgisayar işletmenliği, teknisyen/tekniker/mühendis/kimyager/avukat/öğretmen/hemşire gibi bir okuldan mezun olunca kazanılan bir ünvan olmadığından, EKPSS ile bilgisayar işletmenliğine geçemezsiniz. Ancak mezun olduğunuz okulun ünvanı varsa o kadro için başvurabilirsiniz.