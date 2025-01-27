Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


27 Ocak 2025 13:27
Gih den gih gecis

"Halen memur olarak çalışmakta olanlar EKPSS?ye başvurabilir mi?

Halen memur olarak çalışmakta olan engelli bireyler EKPSS?ye başvurabilirler. Ancak başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibariyle ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara yerleştirme için başvurabilirler." Bu bilgiye göre memurken farklı bi kuruma bilgisayar işletmeni olarak tercih verebiliyor muyum yardım olursanız sevinirim


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
27 Ocak 2025 13:56

Bu kural EKPSS yani engellilere yönelik sınava girebilmekle ilgili, başka kadroya geçişle ilgili değil. EKPSS'ye girebileceğinizi ve sonucunda eğer çalışıyorsanız mezun olduğunuz okulun size verdiği ünvana yerleşmek için tercih yapabileceğinizi belirtiyor. Bu ünvan halen bulunduğunuz ünvansa tercih edemezsiniz ve geçemezsiniz.

Ayrıca mezuniyetinizle ilgili ünvan şartı olduğundan ve bilgisayar işletmeni olmak için herhangi bir okuldan mezun olmak yeterli olduğundan, daha doğrusu bilgisayar işletmenliği, teknisyen/tekniker/mühendis/kimyager/avukat/öğretmen/hemşire gibi bir okuldan mezun olunca kazanılan bir ünvan olmadığından, EKPSS ile bilgisayar işletmenliğine geçemezsiniz. Ancak mezun olduğunuz okulun ünvanı varsa o kadro için başvurabilirsiniz.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
27 Ocak 2025 13:58

O maddede bir de "başka hizmet sınıfında olmak şartıyla" denmiş, şu anda GİH iseniz bilgisayar işletmenliği de GİH olduğundan bu madde kapsamına yine girmezsiniz. GİH sınıfındaki biri bu madde kapsamında TH, YHS gibi farklı sınıflara geçiş yapmanız gerekir.

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