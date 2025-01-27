Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ocak 2025 13:53
Uşak ebe

9300 hizmet puanı ile Uşak?a ebe olarak tayinim çıkar mı ?

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Sorularınızı yanıtlıyorum.asm hemşire maaşı??HEMŞİRELİKTEN KAÇIŞÜcretsiz izinde derece ve Sgk borçlanması5434 mü 5510 mu eş durumuyla atamaAsm hemşire maasi3+1 Sözleşmeli Eş Durumu Kurası Hakkında Bilgilendirme ve Rehberiller arası hizmet puanı ? başvuran arkadaşlar bakabilir mi lütfen eş tayini atama işlemleri başlatıldı

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