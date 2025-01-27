Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


27 Ocak 2025 13:57
Botaş

Botaş mülakata girmeye hak kazandım. Botaş hakkında bilgisi olan varmı teknisyen maaşı hakları vs detaylı bilgi verebilir misiniz?

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