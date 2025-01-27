Yazı işleri müdürlüğüne hangi sitelerden ve nasıl çalıştınız

Öncelikle şunu söyleyeyim, bu biraz kişisel bir durum. Kimi izleyerek kimi okuyarak verim alıyor. Kendinizi tanıyorsunuz, en iyi hangi çalışma stili fayda gösteriyorsa o yoldan ilerleyin. Bir tane bile online kurs almadan sadece mevzuattan çalışıp kazanan arkadaşlarım da var tamamen online derslerle ilerleyip kazanan da.

Sadece şunu söyleyebilirim, nereden, ne şekilde çalışırsanız çalışın mevzuatı en az iki kere okuyun. Çünkü bu sınav yorum veya örnek olay sorulan bir sınav değil. Mevzutta ne yazıyorsa kelimesi kelimesine o soruluyor. Konu başlığı ve çeşitliliği çok, o yüzden sık sık tekrar etmekte fayda var.

Soru çözmek önemli ama verimli soru çözmek önemli. Piyasaya çıkan bir dolu kaynak var, emin olun %95'i çöp. Sorumlu olmadığımız yerden soru hazırlayan mı dersin, doğru şıkkı olmayan sorular hazırlayan mı dersin, 5 şıklı sınav için 4 şıklı kitap hazırlayan mı dersin. Reklama gireceği için yazmıyorum ama bir iki tane online soru çözüm sitesi var, onlar bayağı iyiydi. Onun dışında ben data yayınlarının kitabını çok beğenmiştim. İlan gelene kadar online soru çözün ama kitap almayın bana göre. çünkü konu dağılımı değişebiliyor.

Günde 1000 soru çözüp, 800 doğrum var diyeceğinize 100 soru çözün ama yanlış yaptığınız yerleri tekrar ederek, mevzuattan okuyarak çözün. Çok soru çözmek değil doğru soru çözmek kazandırır. TBMM Başkanı kimdir diye soru hazırlayan yayınevleri var, bu kalitedeki sorulardan günde 10.000 soru çözseniz de faydası olmaz.

Çok çalışmak değil süreci doğru yönetmek kazandırır.