Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ocak 2025 14:48
Yazı işleri müdürlüğüne hangi sitelerden ve nasıl çalıştınız

Bu sene acilirsa ilan ilk defa yazi isleri mudurlugu sinavina gircem, nasil calistiniz, hangi sayfa ya da uygulamalardan çalıştınız, yardimci olursaniz cok sevinirim


delocan
Aday Memur
27 Ocak 2025 15:02
çok sey yazdım yazdım sildim.

AyşeFatmaHayriye95
27 Ocak 2025 16:26

Ben iyi puan almış biri olarak naçizane birkaç tavsiyede bulunabilirim. Önce Anayasa'dan başlamıştım. Youtu.be'da Hukuk Öğretir sayfasında Av. Murat AKSEL var. Onun ders notlarını mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Görevde yükselme sınavı ile ilgili güncel çok fazla kaynak olmadığı için ben Yargı, Data Yayınları ve Hasan BAL'ın kitabını almıştım. Hepsinin çok faydasını gördüm. Her kaynaktan mutlaka bir diğerinde olmayan bir şeyler öğreniyorsunuz. Bol bol soru çözmelisiniz, özellikle çözümlü soruların çözümlerini mutlaka okumalısınız. Not tutarak çalışmak çok etkili, ben kendimce saçma sapan kodlamalar yapıyordum unutmamak için, çok işime yaradı. Size tavsiyem asla sınav ilanının açıklanmasını beklemeyin, şimdiden başlayın. O kadar çok konu var ki sonlara doğru kafanız çorbaya dönüyor ve en iyi bildiklerinizi bile unutuyorsunuz. Son sınavda Türkçe ve Tarih, tamamen bilgiye dayalı olduğu için bu dersleri Youtu.be'da üniversite sınavına hazırlananlara ders anlatan hocalardan dinleyin. Bir konuyu 4-5 ayrı kanaldan dinleyip diğer konuya geçin. Son bir ay kala bol bol tekrar yapıp soru çözmelisiniz. Bu yıl ilan açılacağı için gizliden çalışıp hiç çalışmıyor gibi davranan çok arkadaşım var. Son tavsiyem de sağlam bir torpiliniz yoksa asla bu zorlu yola girmeyin. Onca emeğinizin çöp olması korkunç bir hayal kırıklığı. Başarılar diliyorum.


fleminx
Daire Başkanı
27 Ocak 2025 16:32

Öncelikle şunu söyleyeyim, bu biraz kişisel bir durum. Kimi izleyerek kimi okuyarak verim alıyor. Kendinizi tanıyorsunuz, en iyi hangi çalışma stili fayda gösteriyorsa o yoldan ilerleyin. Bir tane bile online kurs almadan sadece mevzuattan çalışıp kazanan arkadaşlarım da var tamamen online derslerle ilerleyip kazanan da.

Sadece şunu söyleyebilirim, nereden, ne şekilde çalışırsanız çalışın mevzuatı en az iki kere okuyun. Çünkü bu sınav yorum veya örnek olay sorulan bir sınav değil. Mevzutta ne yazıyorsa kelimesi kelimesine o soruluyor. Konu başlığı ve çeşitliliği çok, o yüzden sık sık tekrar etmekte fayda var.

Soru çözmek önemli ama verimli soru çözmek önemli. Piyasaya çıkan bir dolu kaynak var, emin olun %95'i çöp. Sorumlu olmadığımız yerden soru hazırlayan mı dersin, doğru şıkkı olmayan sorular hazırlayan mı dersin, 5 şıklı sınav için 4 şıklı kitap hazırlayan mı dersin. Reklama gireceği için yazmıyorum ama bir iki tane online soru çözüm sitesi var, onlar bayağı iyiydi. Onun dışında ben data yayınlarının kitabını çok beğenmiştim. İlan gelene kadar online soru çözün ama kitap almayın bana göre. çünkü konu dağılımı değişebiliyor.

Günde 1000 soru çözüp, 800 doğrum var diyeceğinize 100 soru çözün ama yanlış yaptığınız yerleri tekrar ederek, mevzuattan okuyarak çözün. Çok soru çözmek değil doğru soru çözmek kazandırır. TBMM Başkanı kimdir diye soru hazırlayan yayınevleri var, bu kalitedeki sorulardan günde 10.000 soru çözseniz de faydası olmaz.

Çok çalışmak değil süreci doğru yönetmek kazandırır.


özkan2009
Şef
27 Ocak 2025 16:50

Galiba aynı şeyleri düşünüyoruz. :)

delocan, 2 saat önce
çok sey yazdım yazdım sildim.
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