Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Ocak 2025 14:51
Tayin hakkında

Düzce Atatürk devlet hastanesi yazan hemşire arkadaşlar var mı? Hastane hakkında bilgi verecek olan varsa çok iyi olur..

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.asm hemşire maaşı??HEMŞİRELİKTEN KAÇIŞÜcretsiz izinde derece ve Sgk borçlanması5434 mü 5510 mu eş durumuyla atamaAsm hemşire maasi3+1 Sözleşmeli Eş Durumu Kurası Hakkında Bilgilendirme ve Rehbereş tayini atama işlemleri başlatıldıiller arası hizmet puanı ? başvuran arkadaşlar bakabilir mi lütfen

Sözlük

güne mutlu başlamak 2 miraç kandili 4 entrysi olmayan konular 2 halil sezai 1 fedakarlık anne mesleğidir 7 nergis 4 güne bir tespit bırak 1 dede korkut sözleri 1 limon 3 şu an çalan şarkı 2

Son Haberler

Otel faciasında yeni ifade: Çok masraflı olduğu için belediyeye başvuru geri çekilmişAltının kilogram fiyatı 3 milyon 176 bin 100 liraya geriledi'Yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığına ilişkin yeni iddianame kabul edildiBolu'da yaşanan otel yangını üzerinden bahis reklamıDireksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 3 saniyede ölüme gitti

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları