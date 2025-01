Mobing nedeniyle suç duyurusu

Allah yardımcın olsun, hakkını sonuna kadar ara. Psikolojik tedavi görmen, iznini kullanamaman zaten bunlar delil. Ayrıca mobing defteri tutabilirsin, örnek veriyorum şu gün şu saatte şurda şöyle dedi şöyle yaptı gibi not et, o ana tanıklık eden biri varsa ileride şahitlik etmesi için onu da not al. İnsan hakları eşitlik kurumuna falan daha önce başvuran bu konuları tecrübe etmiş biri varsa o tecrübelerini aktarırsa daha fatdalı olur