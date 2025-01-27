Mobing nedeniyle suç duyurusu

Öncelikle herkese iyi çalışmalar dilerim. Ben psikiyatri tedavisi görmekte ve silahsız görev yapmaktayım. Haftalardır kullanmak istediğim senelik izin talebim reddedilmekte. hem sözlü reddedildi hem yazılı reddedildi. devamınd üst makamlara yazdım yine bir sonuç alamadım üstüne birde amiri şikayetten soruşturma açıldı tarafıma. bu süreç beni çok yıprattıgından pskilojim diplere vurdu ilaç sayım ve dozları artırıldı.yine bu olaylar yüzünden yakın zamanda çok sayıda ilaç içerek kendime zarar vermek istedim ancak acilde gözetim altına alınarak tedavi edildim.

Sorum bilen arkadaşlara şudur, elimde resmi evraklar ve sağığım bozulduguna dair hastane ayıtları mevcutken bu evraklarla mobing gördüğüm ve sağlığımın bozulduguyla ilgili suç duyurusunda bulunsam, bana yaptırım uygulayabilirlermi. ve dava sonucunda elimdeki belgeleri savcı yeterli saymazsa devamında yine başıma ne gelebilir. hakkımı aramak istiyorum ama sonucunu ögrenmeden de kalkışmak istemiyorum açıkcası. bilen arkadaşlar yanıtlarsa sevinirim