Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Ocak 2025 15:21
Mobing nedeniyle suç duyurusu

Öncelikle herkese iyi çalışmalar dilerim. Ben psikiyatri tedavisi görmekte ve silahsız görev yapmaktayım. Haftalardır kullanmak istediğim senelik izin talebim reddedilmekte. hem sözlü reddedildi hem yazılı reddedildi. devamınd üst makamlara yazdım yine bir sonuç alamadım üstüne birde amiri şikayetten soruşturma açıldı tarafıma. bu süreç beni çok yıprattıgından pskilojim diplere vurdu ilaç sayım ve dozları artırıldı.yine bu olaylar yüzünden yakın zamanda çok sayıda ilaç içerek kendime zarar vermek istedim ancak acilde gözetim altına alınarak tedavi edildim.

Sorum bilen arkadaşlara şudur, elimde resmi evraklar ve sağığım bozulduguna dair hastane ayıtları mevcutken bu evraklarla mobing gördüğüm ve sağlığımın bozulduguyla ilgili suç duyurusunda bulunsam, bana yaptırım uygulayabilirlermi. ve dava sonucunda elimdeki belgeleri savcı yeterli saymazsa devamında yine başıma ne gelebilir. hakkımı aramak istiyorum ama sonucunu ögrenmeden de kalkışmak istemiyorum açıkcası. bilen arkadaşlar yanıtlarsa sevinirim


umtblc
Şube Müdürü
27 Ocak 2025 15:23

kardeşim hiç çekinme git hakkını ara. sana en fazla amirlerini üst makamlara şikayet etmekten durdurma cezası verirler, sonrasında mahkeme onu da bozar


utku0102
Aday Memur
27 Ocak 2025 16:08

peki şefim savcılık sorulturma açtığında bana 2.kez yine amiri şikayetten soruşturma açabilrlermi yoksa savcılıga yaptıgım şikayet sonuçlanana kadar bana idari yaptırım uygulayamazlarmı

umtblc, 2 saat önce

kardeşim hiç çekinme git hakkını ara. sana en fazla amirlerini üst makamlara şikayet etmekten durdurma cezası verirler, sonrasında mahkeme onu da bozar


Quake38
Aday Memur
27 Ocak 2025 16:08

Allah yardımcın olsun, hakkını sonuna kadar ara. Psikolojik tedavi görmen, iznini kullanamaman zaten bunlar delil. Ayrıca mobing defteri tutabilirsin, örnek veriyorum şu gün şu saatte şurda şöyle dedi şöyle yaptı gibi not et, o ana tanıklık eden biri varsa ileride şahitlik etmesi için onu da not al. İnsan hakları eşitlik kurumuna falan daha önce başvuran bu konuları tecrübe etmiş biri varsa o tecrübelerini aktarırsa daha fatdalı olur


mykıll
Aday Memur
27 Ocak 2025 16:14
kardeşim ilk önce sorumlu müdüre git olayı anlat yine sorun cozulmezse öyle şikayetini yaparsın sonra kimse soruşturmada açmaz dersin silsileye uyup girip gorustum sorun çözülmedi

veba1982
Genel Müdür
27 Ocak 2025 16:23
hak arama özgürlüğü anayasal bir haktır. savcılığa suç duyurusunda bulunmakta bu hak kapsamındadır. eğer iddiaların gerçek değil ve iftira boyutunda ise karşı taraf senden şikayetçi olabilir. onun haricinde iddialarin inandirici degil veya delil yetersizligi ile kyok alsan bile hic birsey olmaz savcılık kyok verse dahi sana hicbirsey olmaz.
utku0102, 55 dk. önce

peki şefim savcılık sorulturma açtığında bana 2.kez yine amiri şikayetten soruşturma açabilrlermi yoksa savcılıga yaptıgım şikayet sonuçlanana kadar bana idari yaptırım uygulayamazlarmı


utku0102
Aday Memur
27 Ocak 2025 16:39

şefim benim iddialarım tamamen somut.herkes izin kullanırken bana kullandırılmadıgı izin istedigim tarihlerde izne çıkan ve izin kullan perosneller oldugu zaten evraklarda resmi olarak mevcut. benim izin talebim ve reddide resmi olarak mevcut. devamında üst makamın birşey yapmadıgıda evraklarla sabit. hastalagımın kötüye döndüğü ve bu süreçte ilaç içerek kendime zarar verme girişimimde hastane kayıtlarında mevcut. bu saydıklarım varken savcılığa şikayetim sonucu birşey çıkmıyorsada hiçbir iftira söz konusu değil tamamen belge ve evraklarla başvuru yapmayı düşünüyorum

veba1982, 40 dk. önce
hak arama özgürlüğü anayasal bir haktır. savcılığa suç duyurusunda bulunmakta bu hak kapsamındadır. eğer iddiaların gerçek değil ve iftira boyutunda ise karşı taraf senden şikayetçi olabilir. onun haricinde iddialarin inandirici degil veya delil yetersizligi ile kyok alsan bile hic birsey olmaz savcılık kyok verse dahi sana hicbirsey olmaz.

utku0102
Aday Memur
27 Ocak 2025 16:42

onlarlada görüştüm yazılı dilekçe sundum, hiçbişey yapmadılar birde üstlerimi şikayetten soruştuma açtı birimim

mykıll, 49 dk. önce
kardeşim ilk önce sorumlu müdüre git olayı anlat yine sorun cozulmezse öyle şikayetini yaparsın sonra kimse soruşturmada açmaz dersin silsileye uyup girip gorustum sorun çözülmedi
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