Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ocak 2025 16:19
Heyet raporu alınca taban ve teşvik yatar mı?

merhabalar doğum sonrası bir kaç ay heyet raporu aldım.Bazı aylar sadece taban yattı bir iki ay teşvik de yattı. Fakat bu ay ikisi de yatmadı. Mutemetliği arayıp sordum heyet raporlu olduğum için ikisinide alamayacağımı söyledi. Geçen aylarda yattığını söyleyince o zaman onları rücu edeceğiz inceleyelim rücu edelim dedi. Taban ve teşvik yatmaması doğru mu? Gerçekten rücu edebilirler mi? Heyet alan bir kaç arkadaşıma sordum onlara da aynı şekilde taban yatıyormuş, anladığım kadarıyla tüm hastaneye yanlış yatırıyorlar öyleyse. Şayet rücu edilirse şikayet etmeyi düşünüyorum , mutemetliğe herhangi bir yaptırım olur mu?

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